Сотрудники автосалона поплатились за мошенничество

Они обманывали клиентов

Очередное мошенничество в автосалоне - на этот раз в Тюменском проезде. Мужчина выбрал автомобиль за миллион 400 тысяч рублей, однако после заключения договора купли-продажи и оплаты первой части суммы, стоимость машины резко выросла - до 2 с половиной миллионов, передает "ТВ Центр".

В случае отказа клиенту грозил штраф. Он пошёл на уступку, оплатил всю стоимость, однако автомобиль так и не получил. После чего обратился в полицию. Сейчас двое сотрудников автосалона взяты под стражу, а следователи выясняют, как часто здесь прибегали к подобной схеме.