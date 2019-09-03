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Сотрудники автосалона поплатились за мошенничество

15:08
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Они обманывали клиентов

Очередное мошенничество в автосалоне - на этот раз в Тюменском проезде. Мужчина выбрал автомобиль за миллион 400 тысяч рублей, однако после заключения договора купли-продажи и оплаты первой части суммы, стоимость машины резко выросла - до 2 с половиной миллионов, передает "ТВ Центр".

В случае отказа клиенту грозил штраф. Он пошёл на уступку, оплатил всю стоимость, однако автомобиль так и не получил. После чего обратился в полицию. Сейчас двое сотрудников автосалона взяты под стражу, а следователи выясняют, как часто здесь прибегали к подобной схеме.

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Задержание мошенников в автосалоне
Задержание мошенников в автосалоне
Задержание мошенников в автосалоне
Автосалон
Автосалон
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