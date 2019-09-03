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"Школа современной пьесы" открыла новый сезон прямо на бульваре

15:15
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Какие премьеры покажет театр?

"Школа современной пьесы" открыла во вторник сезон прямо на бульваре. У здания театра собралась не только вся труппа, но и зрители, сообщает "ТВ Центр".

Артисты прогуливались по аллее в театральных костюмах, играли в бадминтон, да и просто обсуждали новости. Ну а затем худрук Иосиф Райхельгауз рассказал о ближайших премьерах.

Ближайшая - "Тот самый день". Сейчас репетируют спектакли "Непьеса на двоих", "Задняя часть слона". От самого мастера ждут постановку "Фаина. Эшелон". Ну а во вторник вечером на сцене - нашумевшая пьеса "На трубе".

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