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По Поклонной горе проехали "Победы" и "Козлики"

15:17
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Теперь ретро-автомобили можно увидеть около "Музея Победы"

Парад "Побед". Почти три десятка уникальных ретро-автомобилей проехали по Поклонной горе. В колонне - легендарные "Победы" различной модификации, а ещё "Газ-67", или "Козлик", как его ласково прозвали в народе. Есть и спортивные модели "ГАЗа", выпущенные в годы Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр".

На всех - флаги стран антигитлеровской коалиции, ведь триумф 1945-го года был общим. Классику отечественного автопрома можно увидеть у "Музея Победы"  бесплатно, а ещё получить много информации о каждой модели.

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Выставка ретро автомобилей у Музея Победы
Выставка ретро автомобилей у Музея Победы
Выставка ретро автомобилей у Музея Победы
Выставка ретро автомобилей у Музея Победы
Выставка ретро автомобилей у Музея Победы
Выставка ретро автомобилей у Музея Победы
Выставка ретро автомобилей у Музея Победы
Выставка ретро автомобилей у Музея Победы
Выставка ретро автомобилей у Музея Победы
Выставка ретро автомобилей у Музея Победы
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