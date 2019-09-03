По Поклонной горе проехали "Победы" и "Козлики"

Теперь ретро-автомобили можно увидеть около "Музея Победы"

Парад "Побед". Почти три десятка уникальных ретро-автомобилей проехали по Поклонной горе. В колонне - легендарные "Победы" различной модификации, а ещё "Газ-67", или "Козлик", как его ласково прозвали в народе. Есть и спортивные модели "ГАЗа", выпущенные в годы Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр".

На всех - флаги стран антигитлеровской коалиции, ведь триумф 1945-го года был общим. Классику отечественного автопрома можно увидеть у "Музея Победы" бесплатно, а ещё получить много информации о каждой модели.