Три краснокнижные совы обрели временный дом в Москве

Накануне их забрали у фотографов в центре столицы

Три редкие совы-неясыти, которых забрали у уличных фотографов на Кузнецком мосту, обрели временное пристанище - в Центре передержки животных. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Эти птицы занесены в Красную книгу. Просто держать их дома, а уж тем более использовать как рабсилу, строго запрещено. Совы ещё молоды и недоверчивы. Зоологам не сразу удалось освободить пленников от верёвок, которыми они были привязаны за лапы.

Пока животных поместили в небольшие клетки - на карантин. Но скоро переведут в большие вольеры - там пернатые смогут учиться летать. Ну а затем сов выпустят на волю.