Собянин почтил память погибших при теракте в школе Беслана

15 лет назад жертвами теракта стали 333 человека, в том числе 186 детей

В России вспоминают жертв одной из самых страшных террористических атак. 15 лет назад террористы ворвались в школу №1 Беслана и захватили в заложники более тысячи человек. Жертвами теракта стали 333 человека, в том числе 186 детей.

По всей стране сегодня проходят панихиды и памятные акции. Память погибших почтил и мэр Москвы Сергей Собянин. События сентября 2004 года он назвал беспрецедентно жестоким террористическим актом.

"15 лет назад случилась страшная трагедия. В Беслане погибли больше 300 человек, среди них 186 детей. Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы вспоминаем погибших в те страшные дни. Вечная память", - написал мэр Москвы на своей странице в твиттере.

15 лет Беслану: воспоминания о страшной трагедии