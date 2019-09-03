"Великий друг Эллады": умер режиссер Георгий Червинский

Он был полон сил и энергии

На 74-м году жизни скончался актер и режиссер Георгий Червинский, который занимал должность худрука в театре "Студия-69" и в Театральной мастерской Греческого культурного центра.

"С прискорбием сообщаем, что в понедельник, 2 сентября 2019 года, скоропостижно скончался прекрасный, увлеченный, талантливый человек, режиссер, художественной руководитель театра "Студия-69" и Театральной мастерской Греческого культурного центра - ГКЦ, великий друг Эллады Георгий Владимирович Червинский", - сообщается на сайте Греческого культурного центра.

Георгий Червинский не жаловался на проблемы со здоровьем и без устали работал. 31 августа он выступал на мастер-классах в рамках фестиваля греческой культуры "Акрополис". В окружении режиссера сообщили, что он был полон сил и энергии, а также строил планы на будущее.

Червинский окончил режиссерское отделение ЛГИК им. Крупской. Художественным руководителем "Студии-69" он стал в 1987 году. Он сыграл в трех фильмах, среди которых "Прости", "Хлеб, золото, наган", "А был ли Каротин".