ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Великий друг Эллады": умер режиссер Георгий Червинский

12:42
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Он был полон сил и энергии

На 74-м году жизни скончался актер и режиссер Георгий Червинский, который занимал должность худрука в театре "Студия-69" и в Театральной мастерской Греческого культурного центра. 
"Табу - не женщина, а ребёнок": Бондарчук о романе с женатым режиссером

"С прискорбием сообщаем, что в понедельник, 2 сентября 2019 года, скоропостижно скончался прекрасный, увлеченный, талантливый человек, режиссер, художественной руководитель театра "Студия-69" и Театральной мастерской Греческого культурного центра - ГКЦ, великий друг Эллады Георгий Владимирович Червинский", - сообщается на сайте Греческого культурного центра. 

Георгий Червинский не жаловался на проблемы со здоровьем и без устали работал. 31 августа он выступал на мастер-классах в рамках фестиваля греческой культуры "Акрополис". В окружении режиссера сообщили, что он был полон сил и энергии, а также строил планы на будущее. 

Червинский окончил режиссерское отделение ЛГИК им. Крупской. Художественным руководителем "Студии-69" он стал в 1987 году. Он сыграл в трех фильмах, среди которых "Прости", "Хлеб, золото, наган", "А был ли Каротин". 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Художественный руководитель театра "Студия-69" Георгий Червинский
Художественный руководитель театра "Студия-69" Георгий Червинский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.