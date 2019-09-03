Мутко устроил жестокую выволочку иркутскому омбудсмену после наводнения

Бизнесмены в Тулуне не могут получить компенсации

Уполномоченный по правам предпринимателей в Иркутской области Андрей Капитонов-Козлов получил нагоняй от вице-премьера Виталия Мутко. Местные бизнесмены жалуются, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка производств.

На многочисленные жалобы обратил внимание вице-премьер во время совещания, посвященного ликвидации последствий наводнения в Тулуне. Видео публикует ТВЦ.RU.

"Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но мэр Тулуна не хочет этого делать. Но вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ предпринимателей", - возмутился Виталий Мутко.

Вице-премьер объяснил, как должен работать человек на этой позиции. По словам Мутко, омбудсмену в подобной экстренной ситуации надо было находиться в Тулуне. "Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию, поднимите, создайте реестр. Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям", — потребовал Мутко.

Владимир Путин накануне в шутку предложил назначить Виталия Мутко мэром пострадавшего от наводнения Тулуна. Президента России не устраивают темпы восстановления разрушенного паводком города. В то же время, российский лидер выразил уверенность, что Мутко сможет "дожать" ситуацию.