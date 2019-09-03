Стало известно, каких кандидатов поддержал Лановой на выборах в МГД

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября

Народный артист СССР Василий Лановой обратился к москвичам с призывом поддержать готовых к конструктивному диалогу с властями кандидатов, а не идти на поводу у оппозиционера Алексея Навального.

"Навальный опять призывает вычеркивать? Почему мы должны каждый год слышать эту фамилию? Он призывает голосовать против "провластных" кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100 процентов. Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает – меня совершенно не интересует", – заявил Лановой газете "Аргументы и факты".

Артист составил свой список кандидатов, которых Навальный объявил "провластными". Их нормальные москвичи и должны поддержать, считает Лановой.