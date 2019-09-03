Оппозиция пошла на штурм здания парламента Грузии

Активистам категорически не нравится новый премьер

Многострадальное здание парламента Грузии вновь штурмуют. К депутатам пытаются прорваться несколько десятков сторонников оппозиции, недовольных выдвижением главы МВД Георгия Гахария на должность премьер-министра страны.

Депутаты от оппозиции также помогают своим сторонникам. Они пытаются провести в здание радикалов, однако пока полиции удается их отлавливать. Оппозиционеры также устраивают "коридоры позора" для депутатов правящей партии "Грузинская мечта". Активисты выкрикивают: "Позор! Рабы!".

Первое после летних каникул заседание парламента Грузии проходит в Тбилиси 3 сентября. Сразу после исполнения гимна депутаты-оппозиционеры начали свистеть, выражая несогласие с кандидатурой Георгия Гахария. С их точки зрения, он виновен в жестоком подавлении акции протеста в июне, пишет газета "Взгляд".