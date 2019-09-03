Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября

В местах массовых гуляний нельзя будет купить и газировку в стеклянных бутылках

Москва в эти выходные отметит свой 827-й день рождения. В связи с праздничными мероприятия 7 и 8 сентября в городе будет ограничена продажа алкоголя.

Спиртные напитки, а также газировку и соки в стеклянной таре нельзя будет приобрести в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых гуляний. Ограничения будут действовать как в центре столицы, на Тверской и Моховой улицах, проспекте Академика Сахарова, Цветном бульваре, Трубной площади и улице Волхонке, так и в других округах.

Кроме того, продажа алкоголя будет ограничена и в местах запуска праздничных фейерверков.