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Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября

13:15
  • вторник
  • 03 сентября 2019

В местах массовых гуляний нельзя будет купить и газировку в стеклянных бутылках

Москва в эти выходные отметит свой 827-й день рождения. В связи с праздничными мероприятия 7 и 8 сентября в городе будет ограничена продажа алкоголя.

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Спиртные напитки, а также газировку и соки в стеклянной таре нельзя будет приобрести в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых гуляний. Ограничения будут действовать как в центре столицы, на Тверской и Моховой улицах, проспекте Академика Сахарова, Цветном бульваре, Трубной площади и улице Волхонке, так и в других округах.

Кроме того, продажа алкоголя будет ограничена и в местах запуска праздничных фейерверков. 

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