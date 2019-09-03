Исхудавшего Семчева заставили оправдываться за молодую любовницу

Он будто бы отбил красотку у сына

Заслуженный артист России Александр Семчев, который похудел на 100 килограммов, прояснил ситуацию с молодой девушкой, которую он якобы увел у сына.

Недавно Семчев заявил в эфире программы "На самом деле", что ему приглянулась девушка собственного сына. "Не по Сеньке шапка. Она была уж слишком шикарной. В итоге я оказался прав. Если уж выбирать между нами, то я больше подхожу Анне. Мне наша с ней связь очень нравится", - объявил актер.

На шоу также выяснилось, что Александр Семчев будто бы оскорблял своего сына, называя его толстым неудачником, и лишил парня материальной помощи.

В разговоре с Teleprogramma.pro артист признался, что он принял участие в съемках программы ради денег. На самом деле у него нет никакой связи с молодой красоткой. "Да вы что такое говорите, я бы никогда не посмел отбить у собственного сына его пассию - полный бред. Это телевизионный спектакль за деньги. Так что на вопрос, как у меня с личной жизнью, скажу, что никак. А лучше всего пожелайте мне найти женщину-друга", - сказал Семчев.

Отметим, что от первого брака у Семчева остался сын Кирилл, от второго - сын Федор. Внебрачный сын актера Павел, по слухам, работает железнодорожником в Брянской области.