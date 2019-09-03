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Тысяча российских школ оказалась в зоне риска пожаров

13:41
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Около тысячи школ и детсадов оказалось в зоне риска пожаров и наводнений в России

В зоне риска пожаров и наводнений в России находится почти тысяча образовательных учреждений. Эти школы и детские сады под пристальным вниманием МЧС. Прикрытие объектов обеспечивает Единая государственная система предупреждения защиты населения, сообщили в тревожном ведомстве.
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"Порядка 700 объектов подвержено угрозе лесных пожаров, они имеют общую границу с лесными участками. Более 300 объектов в потенциальной зоне подтопления. В настоящее время доведены параметры рисков до руководителей образовательных учреждений, до единой диспетчерской службы. Мы готовы к этим рискам на случай возникновения нештатной ситуации", - заявил представитель МЧС Ринат Еникеев.

Прокомментировали ситуацию и в Министерстве просвещения. Там заявили, что ведомство провело все мероприятия по подвозу детей к школам в зонах подтопления, передает ТАСС. Особое внимание было уделено Иркутской области, где паводок натворил больше всего бед.

Сейчас в российских регионах действуют более 100 лесных пожаров, огонь охватил площадь в 34 тысячи гектаров.  А в Иркутской области – паводки, которые начались в конце июня, за это время погибли 25 человек. На Дальнем Востоке остаются подтопленными 89 населенных пунктов.

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