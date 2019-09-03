ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Погрязшая в скандалах Маркл пошла по стопам Харви Вайнштейна

14:15
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Ее репутация под угрозой

38-летняя Меган Маркл, которая регулярно вызывает гнев британских подданных, обратилась за услугами пиар-компании Sunshine Sachs.  
Маркл пытается восстановить репутацию с помощью сосисок и пива

Как пишет The Sun, герцогиня Сассекская наняла опытных пиарщиков, чтобы подправить свою репутацию. По данным издания, она заключила контракт без ведома других членов королевской семьи. 

По слухам, чаша терпения Меган Маркл переполнилась. Ей надоела критика со стороны общественности. В последнее время герцогиню часто чихвостят за страсть к дорогим вещам, за использование частного самолета, за плохие взаимоотношения с отцом и за противостояние с Кейт Миддлтон. 

Примечательно, что клиентами Sunshine Sachs были артисты Бен Аффлек, Леонардо Ди Каприо, Джастин Тимберлейк, Дженнифер Лопес и Натали Портман. Кроме того, пиарщики пытались поправить репутацию музыканта Майкла Джексона, которого обвиняли в педофилии, а также продюсера Харви Вайнштейна, заподозренного в сексуальных домогательствах. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Меган Маркл
Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.