Погрязшая в скандалах Маркл пошла по стопам Харви Вайнштейна

Ее репутация под угрозой

38-летняя Меган Маркл, которая регулярно вызывает гнев британских подданных, обратилась за услугами пиар-компании Sunshine Sachs.

Как пишет The Sun, герцогиня Сассекская наняла опытных пиарщиков, чтобы подправить свою репутацию. По данным издания, она заключила контракт без ведома других членов королевской семьи.

По слухам, чаша терпения Меган Маркл переполнилась. Ей надоела критика со стороны общественности. В последнее время герцогиню часто чихвостят за страсть к дорогим вещам, за использование частного самолета, за плохие взаимоотношения с отцом и за противостояние с Кейт Миддлтон.

Примечательно, что клиентами Sunshine Sachs были артисты Бен Аффлек, Леонардо Ди Каприо, Джастин Тимберлейк, Дженнифер Лопес и Натали Портман. Кроме того, пиарщики пытались поправить репутацию музыканта Майкла Джексона, которого обвиняли в педофилии, а также продюсера Харви Вайнштейна, заподозренного в сексуальных домогательствах.