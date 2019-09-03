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"Борщ Зеленского": украинцев лишили национального блюда

14:16
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Виной всему низкие зарплаты и повышение тарифов

Украинцы остались без национального блюда. Низкие зарплаты и продолжающийся рост тарифов не позволяют большинству жителей Незалежной купить необходимые ингредиенты. Разве только на постный борщ – но и тот подорожал.
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Как заявил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, мясной борщ за год подорожал на 9%, а постный – на целых 22%. Предприниматель считает, что это национальное блюдо в разные периоды можно называть именами представителей власти, ответственных за благосостояние народа.

"Борщ Гройсмана. Почему борщ можно называть по фамилии премьер-министров? А потому, что именно от них зависит цена на продукты, из которых готовится борщ. И хотя председатель предыдущего правительства ушел, но именно от Владимира Гройсмана зависело количество борща, который себе могли позволить на обед украинцы на заработную плату или пенсию", - рассуждает Дорошенко на своей странице в Facebook.

По словам предпринимателя, большинство жителей Украины не могут себе позволить покупать мясо. В результате многие стали вегетарианцами поневоле – но теперь и постный борщ некоторым не по карману. По статистике, свинина в Незалежной подорожала на 5%, а картошка - на 90%. Свекла прибавила в цене 10%, капуста - 12%, лук - 71%, а чеснок – 53%, передает РИА Новости.

В бюджете Украины на 2019 год заложена средняя зарплата в 114 долларов. Однако депутаты уверены, что украинцы не почувствуют этого небольшого повышения на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты. Будет ли "борщ Зеленского" доступнее "борща Гройсмана" - пока неясно, отмечают эксперты.

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