ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Границу – наглухо": Лукашенко испугался украинской угрозы

14:25
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Южный сосед оказался опаснее НАТО

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.

"Он всё испортил": Лукашенко отказался от велосипеда из-за Зеленского
Зеленский побежал за помощью к Лукашенко
Этот нарыв нужно устранить: Лукашенко назвал Украину общей бедой

Оружие преимущественно идет с неспокойного Донбасса, а если оно попадет в руки националистов, то "жди беды", считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком", - цитирует белорусского президента агентство URA.RU.

О намерении закрыть границу от непорядочных людей Лукашенко объявил осенью 2018 года. За прошлый год пограничники Белоруссии более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"  

Читайте также:
Главное сегодня
Президент Беларусии Александр Лукашенко
Президент Беларусии Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.