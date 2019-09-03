"Границу – наглухо": Лукашенко испугался украинской угрозы

Южный сосед оказался опаснее НАТО

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.

Оружие преимущественно идет с неспокойного Донбасса, а если оно попадет в руки националистов, то "жди беды", считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком", - цитирует белорусского президента агентство URA.RU.

О намерении закрыть границу от непорядочных людей Лукашенко объявил осенью 2018 года. За прошлый год пограничники Белоруссии более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.