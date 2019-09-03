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Питавшийся фастфудом подросток потерял зрение и слух

14:48
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Врачи выявили острый дефицит витаминов

Картошка фри, чипсы и бургеры из ближайшей забегаловки – такой рацион довел до беды подростка из британского Бристоля. Такую диету мальчик выбрал себе сам – в результате почти полностью потерял слух и лишился зрения.
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Как выяснили врачи, юноша, которому сейчас 17 лет, страдал расстройством избирательного питания. В семилетнем возрасте мальчик наотрез отказался от обычных фруктов и овощей - ему не нравилась их текстура – и перешел на картошку с бургерами.

Проблемы со зрением у подростка появились в возрасте 15 лет, тогда же ухудшился слух. И даже кости у него ослабли. Медики выявили в организме ребенка дефицит витаминов и минералов – но только тогда, когда он уже ослеп.

"Связь между плохим питанием и зрением известна довольно давно, по крайней мере, среди специалистов в области нейроофтальмологии. Проблема в том, что осведомленность среди других медицинских работников не так высока", — рассказал доктор Дениз Атан изданию The Daily Telegraph. Подростку пришлось из-за слепоты бросить колледж, а его мать ушла с работы, чтобы ухаживать за инвалидом.

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