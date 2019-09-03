Где в России живут самые алчные женщины?

Москва оказалась на втором месте

Маркетологи провели небольшое исследование и выяснили, в каком городе России живут наиболее корыстные женщины.

Представительницам прекрасного пола задали три вопроса: критерий при выборе партнера, его возраст и его достаток. Как оказалось, больше всего охотниц за деньгами проживают в Саранске. На втором месте расположилась Москва, на третьем – Краснодар.

Также в топ-10 "алчных" городов попали Иваново, Екатеринбург, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень и Владивосток.

Самые бескорыстные женщины живут в Томске, Пензе и Нижнем Новгороде, пишет kp.ru ("Комсомольская правда") со ссылкой на ZOOM MARKET.