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Актер Паршин пошел на унижение ради страдавшей от рака жены

15:05
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Актеру потребовались "бешеные деньги"

67-летний актер Сергей Паршин вспомнил о временах, когда ему пришлось сниматься в унизительной рекламе ради спасения своей первой жены. 
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Сергей Паршин и Татьяна Астратьева поженились в 1971 году. В 2003 году у Татьяны обнаружили рак третьей стадии. Ее прооперировал друг Паршина. Через некоторое время после операции у женщины начались метастазы, она скончалась в 2006 году. 

Пытаясь вылечить жену, Паршин согласился рекламировать пиво и средство для поддержания потенции. "На лечение требовались бешеные деньги, поэтому я и пошел в такую странную рекламу. После надо мной часто шутили в КВН. Женщины, когда меня видели, бросали в мой адрес нелицеприятные словечки. Никто, конечно, не знал, что все это я делаю ради жены, чтобы продлить ее жизнь", - рассказал актер на программе "Судьба человека". 

По словам Сергея Паршина, за месяц до смерти жены он много времени проводил в больничной палате. "Не отходил от моей Танечки. Меня угнетало бессилие, что я ничего не могу сделать", - вспомнил он. Когда ему сообщили о кончине супруги, актер сел на кухне и заплакал, не зная, как ему жить дальше. 

В 2008 году Паршин женился на актрисе Наталье Кутасовой. 

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