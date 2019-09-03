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Установлен самый распространенный размер груди у россиянок

15:16
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Исследование провели к 105-летию изобретения бюстгальтера

Самым распространенным размером женской груди в России оказался второй. Важное исследование провели эксперты в преддверии 105-летия со дня изобретения бюстгальтера.
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Исследователи установили любопытные закономерности. К примеру, размер растет по мере продвижения на юг страны.  Размер бюстгальтера 75B (второй) пользуется большим спросом в Санкт-Петербурге. В Иркутске и Екатеринбурге больше интересуются бельем размера А (первого). А вот в Краснодаре, Челябинске и Ижевске самый популярный уже третий размер (С). А D – четвертый – пользуется большим спросом в десяти крупнейших городах-миллионниках.

Интересовало исследователей и то, сколько тратят россиянки на бюстгальтеры. Выше всего средний ценник на белье четвертого размера в Ростове-на-Дону – около 2 тысяч рублей. Следом идут жительницы Москвы с таким же размером груди – в среднем 1260 рублей. Девушки из Самары на третьем месте – на бюстгальтеры самого популярного здесь второго размера они тратят 1120 рублей, пишут "Известия".

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