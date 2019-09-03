Шуфутинский перевернулся

Шутки про третье сентября традиционно заполонили интернет

Без шуток про третье сентября не смог обойтись и исполнитель одноименной песни Михаил Шуфутинский. В своем инстаграме певец опубликовал комичный ролик.

На видео Шуфутинский якобы стоит вниз головой и спрашивает у подписчиков, не забыли ли они перевернуть календарь.

"Сегодня 3 сентября. Надо переворачивать! Переворачивайте. Какая прелесть! Спасибо, что не забыли перевернуть", - говорит он, после чего переворачивается вверх головой.

Ранее автор хита Игорь Николаев признался, что никакого особого смысла в строчку про третье сентября он не вкладывал. Она идеально легла на музыку Игоря Крутого, а только потом обросла сюжетом и драмой, и даже появилось "второе сентября, где было все у нас всерьез". По мнению Николаева, именно так рождаются песни, "которые надолго". Об этом он написал в своем инстаграме.