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Лишившимся неприкосновенности украинским депутатам померещился Путин

15:44
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Один из нардепов потерял самообладание

Народный депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко выступил против законопроекта, который позволит президенту назначать директора Государственного бюро расследований (ГБР) и председателя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
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3 сентября Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд Украины соответствующий законопроект, разработанный Владимиром Зеленским. Отметим, что сейчас руководство ГБР и НАБУ может назначать только украинский парламент. 

Нардеп Алексей Гончаренко заявил на заседании Рады, что законопроект Зеленского уничтожит независимость атикоррупционных органов в стране и приведет к появлению авторитарной власти. Политик, будучи не в силах сдерживать эмоции, заявил, что украинский народ выбирал президента без тех широких полномочий, на какие теперь претендует Зеленский. 

"Если даже сейчас мы хотим это рассматривать, то это можно рассматривать только для следующего президента Украины... Мне кажется, что Владимир Александрович перепутал свое имя - он должен быть Владимиром Владимировичем, - заявил Гончаренко под неодобрительный гул из зала. - Нам он не нужен! Гражданам Украины нужен украинский президент. Нам не нужен путинизм - он же собирает на себя все полномочия. <...> Извините, это кто? Монарх?"

Ранее Рада одобрила в окончательном чтении законопроект, лишающий народных депутатов неприкосновенности. Документ еще должен подписать президент. Если это произойдет, то с 1 января 2019 года на Украине можно будет привлечь к уголовной ответственности любого из народных избранников, причем для этого не понадобится согласие парламента.

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