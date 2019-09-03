Проверят на полиграфе: прогульщик Порошенко не явился на допрос

Экс-президент сослался на "уважительную причину"

Фигурант одиннадцати уголовных дел, экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на очередной допрос в Государственное бюро расследований. Его адвокат объяснил ожидавшим появления Петра Алексеевича журналистам, что его клиент очень занят – он работает в парламенте.

"Петр Алексеевич сегодня не появится. Вы знаете о событиях в парламенте — это мы считаем уважительной причиной", — заявил юрист.

На последний допрос, который состоялся 12 августа, Порошенко явился в сопровождении охранников и защитников. Следователи беседовали с бывшим президентом почти три часа – а под стенами здания ГБР стояли его сторонники, среди которых были и дети политика, а также противники и журналисты.

Депутата Рады от партии "Европейская солидарность" допрашивали по делу об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". В ГБР ранее поступило заявление юриста Андрея Портнова, который обвинил экс-президента в отмывании средств и легализации преступных доходов. В ГБР Порошенко предупредили, что в следующий раз его будут допрашивать с применением полиграфа, передает ТАСС.