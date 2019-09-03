Острый забор проткнул спину неосторожному школьнику

Мальчика с колотой раной отвезли в больницу

В Подмосковье 10-летний школьник упал с дерева на острые прутья металлического забора.

Инцидент произошел в городе Жуковский 2 сентября на детской площадке. Ребенок отпросился у родителей поиграть на улице. Начала он качался на качелях и катался на горке, а потом ему пришла в голову идея залезть на дерево. В результате мальчик не удержался и сорвался вниз.

Он упал на прутья металлического забора и получил, по словам следователей, проникающее колото-резаное ранение задней поверхности грудной клетки. Мальчика отвезли в больницу, там его прооперировали. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Следственный комитет начал проверку. По данным "Московского комсомольца", это уже не первый случай падения ребенка на этот забор.