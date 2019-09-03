В центре Парижа украли работу Бэнкси

Знаменитая крыса оказалась в руках злоумышленников

Неизвестные украли граффити британского стрит-художника Бэнкси. Это дорожный знак, на котором изображена крыса в маске с канцелярским ножом в лапах.

Работа стояла у въезда в подземную парковку центра Помпиду и была похищена в ночь на понедельник, 2 сентября, пишет "Газета.Ru". Сотрудники центра написали заявление о краже и нанесении ущерба. На данный момент полиция выясняет личность злоумышленника. Это уже вторая кража работ Бэнкси в Париже в этом году. В январе неизвестны похитили граффити, нанесенное на двери концертного зала "Батаклан".

Стрит-арт художник Бэнкси рисует граффити на острые социальные темы. Доподлинно неизвестно, кто скрывается за псевдонимом.

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