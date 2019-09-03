ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В центре Парижа украли работу Бэнкси

16:11
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Знаменитая крыса оказалась в руках злоумышленников

Неизвестные украли граффити британского стрит-художника Бэнкси. Это дорожный знак, на котором изображена крыса в маске с канцелярским ножом в лапах.

Работа стояла у въезда в подземную парковку центра Помпиду и была похищена в ночь на понедельник, 2 сентября, пишет "Газета.Ru". Сотрудники центра написали заявление о краже и нанесении ущерба. На данный момент полиция выясняет личность злоумышленника. Это уже вторая кража работ Бэнкси в Париже в этом году. В январе неизвестны похитили граффити, нанесенное на двери концертного зала "Батаклан".

Стрит-арт художник Бэнкси рисует граффити на острые социальные темы. Доподлинно неизвестно, кто скрывается за псевдонимом. 

Видео: Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"  

Читайте также:
Главное сегодня
Работа художника Бэнкси
Работа художника Бэнкси
Работа художника Бэнкси
Работа художника Бэнкси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.