В семье Тимошенко случилось горе

Из-за этого она пропустила заседание Рады по важному вопросу

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пропустила заседание Верховной рады из-за того, что в ее семье "произошло горе".

Об этом поведал Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко. Он не стал рассказывать подробности, добавив только, что Тимошенко позже сама объяснит ситуацию.

"Насколько мы знаем… в ее семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами", - заявил он. (Цитата по РИА Новости).

Тимошенко пропустила именно то заседание, на котором Верховная рада приняла в окончательном чтении закон об отмене депутатской неприкосновенности с января 2020 года.

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