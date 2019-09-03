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В семье Тимошенко случилось горе

16:55
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Из-за этого она пропустила заседание Рады по важному вопросу

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пропустила заседание Верховной рады из-за того, что в ее семье "произошло горе".

Об этом поведал Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко. Он не стал рассказывать подробности, добавив только, что Тимошенко позже сама объяснит ситуацию.

"Насколько мы знаем… в ее семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами", - заявил он. (Цитата по РИА Новости).

Тимошенко пропустила именно то заседание, на котором Верховная рада приняла в окончательном чтении закон об отмене депутатской неприкосновенности с января 2020 года.

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