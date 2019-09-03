Подробности крушения Су-25 на Ставрополье

Потерпевший крушение штурмовик выполнял "мертвую петлю"

Пилоты разбившегося в Ставропольском крае самолета Минобороны Су-25УБ отрабатывали в небе фигуру высшего пилотажа – "мертвую петлю". Летчики не смогли вывести штурмовик из пикирования, и он воткнулся в землю на три метра.

Подробности авиакатастрофы приводит ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. После падения на землю самолет взорвался и полностью разрушился, сообщает агентство.

Также стало известно место падения штурмовика Су-25. Его обнаружила поисковая группа с вертолета. Предварительно, самолет упал в 38 километрах юго-западнее Буденновска. При этом наземная группа до места падения Су-25 пока не добралась, отмечает РИА Новости.

Военная прокуратура Южного военного округа уже организовала проверку соблюдения правил полетов и подготовки к ним по факту падения самолета Су-25.

Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовик выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Летчики успели катапультироваться.

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