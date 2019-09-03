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Городские службы Москвы готовы к празднованию Дня города

18:05
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Метрополитен и МЦК будут работать круглосуточно

Все службы Москвы готовы к празднованию Дню города. Об этом доложили мэру на заседании президиума столичного правительства, передает "ТВ Центр".

Город 7 и 8 сентября предстанет перед жителями и гостями в торжественном убранстве. Все главные магистрали, парки, вокзалы и аэропорты украсят флагами и красочными декоративными конструкциями. Городской транспорт - метро и МЦК  будут работать круглосуточно. Также пассажиры смогут воспользоваться и 13 ночными автобусными маршрутами.

Кроме того, на заседании президиума обсудили проведение в мегаполисе 14 и 15 сентября сразу нескольких фестивалей. 14-го числа на Садовом кольце состоится парад городской техники, а на Поклонной горе пройдёт парад студенчества. 15 сентября состоится осенний велофестиваль. Мэр пригласил посетить и фестиваль циркового искусства на столичных бульварах - 14 и 15 сентября.

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