Кандидаты в депутаты МГД решают проблемы жителей столицы

Предвыборная кампания в московский парламент вышла на финишную прямую

Мосгоризбирком во вторник на очередном заседании обсудил план работы по завершению подготовки к выборам депутатов Мосгордумы, которые состоятся в единый день голосования – воскресенье, 8 сентября. Председатель комиссии отметил большую конкуренцию на предстоящих выборах. На депутатский мандат претендуют от трех до шести человек в каждом избирательном округе. Всего зарегистрировано 233 кандидата.

Предвыборная кампания в Мосгордуму вышла на финишную прямую. До единого дня голосования осталось совсем немого времени. Кандидаты в столичный парламент стараются использовать оставшиеся дни по максимуму. Одни помогают привести в порядок общественные пространства, попутно и запуская рыбу в местные водоемы (см. видео).

При этом не только для местных рыбаков, которые теперь смогут поймать в Калитниковском пруду карпа. Но и для экологии всего района "Таганский", в котором баллотируется Илья Свиридов.

"Много очень вопросов по раздельному сбору отходов. Только я пришел, сразу ко мне подошла молодая мамочка и стала спрашивать, когда же у нас поставят баки для раздельного сбора отходов? Когда же уже введется РСО, чтобы мусор не ехал на свалки, а шел на переработку. Это очень важная тема, очень важный вопрос. И, действительно, принята городская программа. С 1 января 2020 года в каждом дворе нашего города, и в том числе в каждом дворе Таганки должен появиться бак для раздельных отходов", - сообщил кандидат в депутаты Мосгордумы по избирательному округу № 44 (Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка) Илья Свиридов.

Тема экологии не менее актуальна и в "Западном Дегунине", где расположена масса производств. Его жители постоянно жалуются на неприятные запахи и качество воздуха. Этот вопрос на контроле кандидата в депутаты Михаила Балыхина. Еще одна тема - это сразу два хостела, расположенные у станции "Ховрино". Их обитатели доставляют массу неудобств местным жителям.

"Уже сегодня я подготовлю обращение во все компетентные органы. Это и Госпожнадзор, и МВД. Это будут все службы, которые мы приведём, и в один, и в другой хостел. Призовем их руководителей к ответу", - пообещал кандидат в депутаты Мосгордумы по избирательному округу №6 (Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунина) Михаил Балыхин.

Для Анастасии Татуловой комфортная среда в скверах и дворах - тоже не пустой звук. Ей удалось создать её в сети собственных ресторанов. И этот опыт Анастасия теперь собирается распространить на весь город.

"Наше благополучие состоит из того, что нам хорошо каждый день. Нам безопасно во дворе. Хорошо в подъезде. Нам интересно и есть чем заняться в своем районе, а не только в центре. Мне кажется, настоящее благополучие оно вот в этом", - уверена кандидат в депутаты Мосгордумы по избирательному округу №17 (Перово, часть - Ивановское, часть - Соколиная гора) Анастасия Татулова.

Такая активность кандидатов в столичный парламент вполне понятна. Бороться необходимо за каждый голос. Иначе не победить. Конкуренция крайне высокая. Всего зарегистрировано 233 человека. 171 человек баллотируется от политических партий. 62 идут на выборы в качестве самовыдвиженцев. То есть выбирать москвичам, которые 8 сентября придут на избирательные участки, действительно есть из кого.

"Я, как человек, который ведет хор, знаю, что для нас важен каждый голос. То есть, может быть, люди и не слышат разницу. Один человек отсутствует, один человек присутствует. Я эту разницу очень здорово слышу. Для меня каждый голос важен. И вот в этой истории очень важно, чтобы каждый голос присутствовал во вселенной и говорил свое мнение", - сказал народный артист России, продюсер арт-групп "Хор Турецкого" и Soprano Михаил Турецкий.

При этом времени на то, чтобы определиться со своим мнением, у москвичей уже не так много. До выборов в Мосгордуму осталось всего шесть дней.

Александр Панюшкин, Лера Дзгоева, Кирилл Леглер, "ТВ Центр", Москва.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен