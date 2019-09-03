Что ждет лишенных неприкосновенности украинских депутатов

Зеленский обещает не наказывать за инакомыслие

Украинские депутаты будут лишены неприкосновенности. Верховная Рада приняла соответствующий закон. Документ, который вступает в силу 1 января, ещё должен подписать Владимир Зеленский. Однако именно он неоднократно призывал поддержать эти поправки. Против законопроекта выступили депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь". И уже готовят свой ответ президенту.

Звучат аплодисменты — так Рада дружно приветствует принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности. А по-другому в украинском парламенте теперь и быть не может. За большинством президентской партии "Слуга народа" голоса несогласных вряд ли будут различимы. Решение поддержали 337 нардепов при необходимом минимуме в 300. Сегодня в Конституции Украины закреплена неприкосновенность для парламентариев и судей. Законопроект предлагает исключить из основного закона норму, которая не позволяет привлечь депутата к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Рады. Вопросы о необходимости уравнять перед законом всех граждан на Украине поднимается последние 20 лет. Президент Зеленский лично убеждал парламентариев проголосовать за.

"Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной Рады Украины: просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Снятие неприкосновенности требует сейчас 90% граждан Украины. Я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры вживую и смотреть, сколько завтра из них придет под стены Верховной Рады Украины", - говорил Зеленский.

Вот и экс-президент Петр Порошенко, который стал членом комитета Рады по вопросам интеграции с Евросоюзом, на заседании бьет себя кулаком в грудь: мол, это же он, еще будучи главой государства, в 2017 году предложил отменить депутатскую неприкосновенность и уравнять всех перед законом. Умолчал, правда, о том, как он сам относился к закону и как продолжает игнорировать вызовы на допросы. И о том, что он хотел, чтобы нововведение заработало не в пору его президентства, а с 2020 года. А то вдруг под раздачу попали бы свои, карманные депутаты, которых на тот момент было около 130.

"Ни мне, как пятому президенту Украины, ни "Европейской солидарности" нечего бояться. Мы действовали в рамках закона, и цель нашего пребывания в Верховной Раде IХ созыва - движение страны в ЕС и НАТО. А это и означает верховенство права и равенство всех перед законом", - заявил депутат Верховной Рады Украины, фракция "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

После подписания принятого Радой документа спикером украинского парламента и президентом страны закон должен вступить в силу с 1 января следующего года. "Оппозиционная платформа - За жизнь" стала единственной фракцией, которая высказалась против нововведения и отказалась от участия в голосовании. Партия намерена оспорить закон в Конституционном суде. Формальная причина - нарушение регламента при внесении документа. Реальные опасения - в том, что отмена неприкосновенности позволит преследовать инакомыслящих и оппозиционных нардепов.

"Если этот спам конституционных изменений, который начался сегодня, а если быть точным, в день открытия первой сессии 29 августа, продолжится, то мы можем от основного закона получить ножки и рожки. И политическая позиция по данному вопросу. Мы считаем, что отмена неприкосновенности депутатам должна проходить вместе с отменой неприкосновенности президента Украины. Кстати, наши граждане говорят об этом. Это, кстати, одно из главных ожиданий, в том числе и 100 дней президентства Зеленского. Почему господин президент и его команда на это не отреагировали, нам неизвестно", - говорит депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

Представитель президента в Раде и одновременно первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что на следующей неделе будет внесен закон об ограничении иммунитета самого главы государства. Сам Зеленский обещает депутатам: отмена их неприкосновенности означает лишь преследование нардепов за уголовные преступления. Но парламентарии не могут быть привлечены к ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде, за исключением оскорбления и клеветы. Правда, высказывания того же Виктора Медведчука о необходимости создания автономного региона Донбасс в составе Украины потянули на уголовное дело о госизмене. Как будут трактоваться такие предложения при новом президенте, пока не ясно. Но уже сейчас понятно то, что Зеленский не особо симпатизирует "Оппозиционной платформе - За жизнь".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".