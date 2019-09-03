Радостные родственники на свадьбе 9-летней девочки ужаснули Сеть

Малышка украдкой вытирала слезы

В интернете появилось видео, на котором запечатлена церемония неравного брака в Иране.

На семейном торжестве собрались взрослые и дети. Они хлопают в ладоши, поют и танцуют. Во главе сидят жених с невестой: 28-летний Милад Чешани, боец народного ополчения Басидж, и маленькая девочка, которой, по словам местной журналистки, нет и 13 лет. В какой-то момент на кадрах можно заметить, что малышка вытирает слезы.

Согласно исламским законам, девочку могут выдать замуж, если ей исполнилось 13 лет, но она не может самостоятельно выбрать себе наряд. Однако, по словам журналиста Бабака Тагвея, девочке на видео всего девять лет, пишет РИА Новости.

"Этот мужчина — педофил, а родители совершают насилие над ребенком. Что эти девочки-невесты знают о том, что с ними будет дальше?", - написала возмущенная журналистка Масих Алинежад.

Случаем заинтересовались местные власти. Они потребовали аннулировать брак. Известно, что Чешани получил разрешение на женитьбу в исламском суде округа.