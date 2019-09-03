Тимошенко не явилась в Раду из-за смерти Шараповой

Депутат вылетела в Днепр

Стало известно, что именно произошло в семье лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

У нее умерла двоюродная сестра Татьяна Шарапова. Женщине было всего 48 лет, она ничем не болела и вела здоровый образ жизни. Две недели назад у нее случился обморок, после которого она впала в кому и умерла.

Во вторник Тимошенко приехала на похороны в Днепр, пишет Strana.ua. Прощание с Шараповой состоялось в театре Шевченко.

Ранее однопартиец Тимошенко Валентин Наливайченко рассказал, что в семье депутата случилось горе, но не уточнил какое. Из-за этого политик пропустила заседание, на котором Верховная рада приняла в окончательном чтении закон об отмене депутатской неприкосновенности с января 2020 года.