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Тимошенко не явилась в Раду из-за смерти Шараповой

17:58
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Депутат вылетела в Днепр

Стало известно, что именно произошло в семье лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

У нее умерла двоюродная сестра Татьяна Шарапова. Женщине было всего 48 лет, она ничем не болела и вела здоровый образ жизни. Две недели назад у нее случился обморок, после которого она впала в кому и умерла.

Во вторник Тимошенко приехала на похороны в Днепр, пишет Strana.ua. Прощание с Шараповой состоялось в театре Шевченко.  

Ранее однопартиец Тимошенко Валентин Наливайченко рассказал, что в семье депутата случилось горе, но не уточнил какое. Из-за этого политик пропустила заседание, на котором Верховная рада приняла в окончательном чтении закон об отмене депутатской неприкосновенности с января 2020 года.

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