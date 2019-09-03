Когда командир севшего в кукурузном поле самолета вернется к работе?

Пилот готов продолжать летать

Пилот аварийно севшего в кукурузное поле Airbus А321 Дамир Юсупов вернется к полетам после того, как пройдет медицинское обследование.

Сейчас Юсупов находится в отпуске, который заканчивается завтра, 4 сентября. Если после медобследования все показатели пилота будут в норме, то он вернется к работе, пишет агентство URA.RU. Скорее всего, он сядет за штурвал на следующей неделе.

Второй пилот Airbus А321, Георгий Мурзин, до сих пор находится на больничном. Ранее врачи диагностировали у него ушиб грудины.

Утром 15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. В оба двигателя самолета попали птицы, в результате чего произошел их отказ.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, 76 человек получили травмы. Посадившим самолет летчикам присвоили звание героев России, проводивших эвакуацию бортпроводников наградили орденами Мужества.

Видео: севший в кукурузу А321 разрезали на части