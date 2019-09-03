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Корчевникову предсказали скорую смерть по фото

18:56
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Телеведущего просят удалить мрачный снимок из инстаграма

Известный телеведущий Борис Корчевников опубликовал мрачный снимок в соцсетях и вызвал панику среди своих фанатов.

На черно-белой фотографии изображен Борис – он идет по пустынному подземному переходу. Суеверные подписчики Корчевникова посчитали, что этот снимок срочно нужно удалить, так как он "наводит на не очень позитивные мысли".

- Пожалуйста, удалите это фото. Оно наводит на негативные мысли. Сколько подобных фото и видео было у людей, которые ушли в мир иной.

- Неоднозначная фотография, человек уходит… Свет, тоннель… Главное, чтобы вернулся!

- Какое-то нехорошее фото. Очень как-то символично, дорога, коридор, свет. Удалите его.

- Поддержите Бориса. Ему сейчас это очень нужно! За твоё здоровье!

В 2015 году телеведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, которая затронула слуховой нерв. В 2019 году СМИ заметили, что Корчевников резко набрал вес. По слухам, у него снова проблемы со здоровьем.

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