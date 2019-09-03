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Укравшая миллионы кассирша улыбалась на камеру в суде

19:15
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Все краденные деньги были проиграны в казино

Бывшая кассирша Россельхозбанка Луиза Хайруллина, которая в июле этого год украла из кассы 23 миллиона рублей, впервые заговорила после ареста.
Появилось видео задержания башкирской кассирши

Во время судебного заседания в Уфе, на котором решался вопрос о продлении ей меры пресечения, женщина сказала: "Без комментариев" и сопроводила свою фразу улыбкой на камеру, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). Орджоникидзевский районный суд принял решение продлить арест еще на два месяца – кассирша останется в СИЗО до 4 ноября.

27 мая сотрудница Россельхозбанка украла из кассы 23 миллиона рублей и вместе с мужем и двумя малолетними детьми сбежала из Салавата. Хайруллина пыталась запутать правоохранительные органы, публикуя в соцсети фото и видео из разных городов и стран. Ее задержали 4 июля на съемной квартире в Казани, денег при ней не было.

Как в последствии заявили в правоохранительных органах, муж кассирши проиграл все деньги в казино. Затем он отправился в Москву на телевидение, чтобы попросить у россиян помощи собрать необходимую сумму, чтобы вернуть их банку.

Видео задержания башкирской кассирши

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