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Медведев увидел положительные тенденции на рынке жилья

21:21
  • вторник
  • 03 сентября 2019

В частности, понемногу стал снижаться ипотечный процент

Дмитрий Медведев провёл совещание о расходах бюджета на ближайшие три года в сферах ЖКХ и жилищного строительства, передает "ТВ Центр".

Глава правительства отметил, что населению, которое приобретает новые квартиры, нужны не просто квадратные метры с качественными коммунальными услугами по доступным ценам, а ещё и благоустроенные территории. По мнению премьера, в бюджете необходимо предусмотреть средства на создание комфортной городской среды.

Также на совещании Дмитрий Медведев напомнил о необходимой модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также полной или частичной замене изношенного оборудования. Именно из-за него, по мнению главы правительства, зачастую происходят коммунальные аварии. А чтобы регионам было проще, дополнительную поддержку будет оказывать Фонд содействия реформирования ЖКХ. Кроме того, премьер призвал относиться комплексно к вопросам строительства недвижимости.

"Мы должны сконцентрироваться на работе по развитию рынка жилья. Ситуация на нём непростая. Хотя она имеет тенденцию выравниваться. Мы стали строить больше. Понемногу стал снижаться ипотечный процент, хотя, конечно, люди всё равно этим процентом далеко не всегда довольны. Действует и программа по расселению аварийного жилья. До 2025 года необходимо переселить более 530 тысяч человек. Надо использовать и другие инструменты, которые улучшат ситуацию с жильём, в том числе поддержать индивидуальное жилищное строительство, развивать рынок долгосрочной аренды", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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