Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент также проведет ряд встреч с иностранными лидерами

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в работе Восточного экономического форума.

У главы государства, кроме участия в ВЭФ, запланировано проведение ряда двусторонних международных встреч. В частности, Путин в среду проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, который будет находиться в России с официальным визитом.

В четверг Путин встретится с премьерами Малайзии и Японии Махатхиром Мохамадом и Синдзо Абэ, а также с заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа, сообщает "Интерфакс". Предполагается, что перед возвращением в Москву Путин осмотрит космодром "Восточный".

Ранее Россия и Монголия заключили ряд важнейших соглашений. Среди них - бессрочный договор о дружбе и стратегическом сотрудничестве.

Видео: итоги визита Владимира Путина в Монголию

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