Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент также проведет ряд встреч с иностранными лидерами
Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в работе Восточного экономического форума.
У главы государства, кроме участия в ВЭФ, запланировано проведение ряда двусторонних международных встреч. В частности, Путин в среду проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, который будет находиться в России с официальным визитом.
В четверг Путин встретится с премьерами Малайзии и Японии Махатхиром Мохамадом и Синдзо Абэ, а также с заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа, сообщает "Интерфакс". Предполагается, что перед возвращением в Москву Путин осмотрит космодром "Восточный".
Ранее Россия и Монголия заключили ряд важнейших соглашений. Среди них - бессрочный договор о дружбе и стратегическом сотрудничестве.
Видео: итоги визита Владимира Путина в Монголию