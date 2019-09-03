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Собянин вручил награды заслуженным москвичам

22:26
  • вторник
  • 03 сентября 2019

В частности, почетную грамоту правительства Москвы получил Василий Лановой

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам. Так, за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи, укрепление гражданского единства и сохранение исторической памяти почетную грамоту правительства Москвы из рук Сергея Собянина  получил народный артист СССР, сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой.

Сергей Собянин вручил также государственные награды  - Ордена почёта и дружбы, медаль Ордена "За заслуги перед отечеством". А группе горожан были присвоены почетные звания: "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации" и "Заслуженный строитель Российской Федерации", передает "ТВ Центр".

"Поздравляю вас с заслуженными наградами. Поздравляю с наступающим днём нашего любимого города. Эти два события тесно связаны друг с другом. Потому что благодаря вашему таланту, умению, труду, благодаря труду миллионов москвичей, наша столица - несмотря на то, что это город с многовековой историей - продолжает активно развиваться, молодеть и хорошеть с каждым годом. Пользуясь случаем, хотел сказать вам огромное спасибо за ваш труд. Поздравляю с наградами ещё раз. Желаю вам успехов, счастью, здоровья. С наступающим праздником", - сказал Собянин.

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