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После слухов о раке Заворотнюк пришлось раскошелиться

19:46
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Теперь к ней нет никаких претензий

Актриса Анастасия Заворотнюк полностью погасила задолженность по ипотеке, из-за которой ей был запрещен выезд за границу.
Красавец-муж и маленькая дочь: Как живет Анастасия Заворотнюк

Сегодня Никулинский районный суд Москвы прекратил производство по иску. Речь шла о долге в размере 1,6 миллиона рублей - это штраф за неисполнение в срок решения суда, пишет РИА Новости.

В 2012 году Заворотнюк взяла в банке кредит на 33 миллиона рублей и купила особняк площадью 900 квадратах метров. Однако из-за подскочившего курса артистка не смогла расплатиться вовремя.

Ранее в СМИ появилась информация, что информацию о том, что у 48-летней актрисы нашли рак мозга после третьей беременности, а ее муж Петр Чернышев уже месяц не участвует в выступлениях и ухаживает за больной супругой. Впоследствии представитель Заворотнюк опровергла эту информацию.

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