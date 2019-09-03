После слухов о раке Заворотнюк пришлось раскошелиться

Теперь к ней нет никаких претензий

Актриса Анастасия Заворотнюк полностью погасила задолженность по ипотеке, из-за которой ей был запрещен выезд за границу.

Сегодня Никулинский районный суд Москвы прекратил производство по иску. Речь шла о долге в размере 1,6 миллиона рублей - это штраф за неисполнение в срок решения суда, пишет РИА Новости.

В 2012 году Заворотнюк взяла в банке кредит на 33 миллиона рублей и купила особняк площадью 900 квадратах метров. Однако из-за подскочившего курса артистка не смогла расплатиться вовремя.

Ранее в СМИ появилась информация, что информацию о том, что у 48-летней актрисы нашли рак мозга после третьей беременности, а ее муж Петр Чернышев уже месяц не участвует в выступлениях и ухаживает за больной супругой. Впоследствии представитель Заворотнюк опровергла эту информацию.