На турецком курорте погибла третья россиянка за неделю

Во всех трех случаях смертоносными стали бассейны

В турецкой Аланье в результате несчастного случая погибла шестилетняя россиянка.

Трагедия произошла в бассейне отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар. По предварительным данным, девочка упала с горки бассейна, ударилась головой и захлебнулась. Ее экстренно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ребенка, пишет ТАСС.

В настоящий момент российское генкосульство в Анталье выясняет все обстоятельства произошедшего.

Это уже третье сообщение о смерти девочек из России на турецких курортах. Так, 3 сентября стало известно о смерти 19-летней студентки. В августе девушка посетила аквапарк Sealanya Sea Park, где она захлебнулась и впала в кому. Восемь дней за ней следили турецкие врачи, а затем ее отправили в столичный НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где студентка умерла.

28 августа умерла 12-летняя девочка, чью руку засосало в трубу бассейна в отеле Sunhill (Бодрум). Тяга была такой сильной, что ребенка смогли вытащить семь взрослых мужчин, после того, как сломали трубу. За жизнь ребенка боролись турецкие и российские медики. До 21 августа врачи 4 раза фиксировали клиническую смерть, но спустя семь дней девочки не стало.