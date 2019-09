Трамп обозвал мэра Лондона и опростоволосился

Президент США Дональд Трамп неправильно написал имя и фамилию мэра Лондона Садика Хана, обращаясь к нему в твитере.

Во вторник американский лидер в очередной раз устроил перепалку с Ханом с помощью социальной сети, назвав последнего некомпетентным. В сообщении он попросил мэра Лондона заняться борьбой против преступности в Лондоне вместо того, чтобы следить за его игрой в гольф.

"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я вчера немного поиграл в гольф", - написал Трамп. Он также оправдался, что кратковременный отдых был совершенно уместным и не помешал рабочему процессу.

При этом имя Sadiq Трамп написал Sadique, а фамилия Khan превратилась у него в Kahn. Через некоторое время Трамп частично исправил твит, оставив при этом ошибку в конце сообщения.

The incompetent Mayor of London, Sadiq Khan, was bothered that I played a very fast round of golf yesterday. Many Pols exercise for hours, or travel for weeks. Me, I run through one of my courses (very inexpensive). President Obama would fly to Hawaii. Kahn should focus on....