ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Микки Рурк сделал пластику, после которой его перестали узнавать

20:57
  • вторник
  • 03 сентября 2019

От красавчика из "9 ½ недель" не осталось ни следа

Американский актер Микки Рурк удивил поклонников и телезрителей своей новой внешностью.

66-летний артист появился в ток-шоу "Доброе утро, Британия" 2 сентября, и фанаты его не узнали: после очередной пластической операции лицо звезды стало похожим на физиономию "разведенной тетушки по пути на девичник", метко подметили пользователи Сети.

"А ведь такой красавчик был в молодости", "Макияжа зачем столько. Он всегда был мужиком нормальным, да, неудачная пластика, но куда столько косметики", - написали пользователи Сети. (Орфография и пунктуация авторов сохранена – прим. ред.)

Звезда фильма "9 ½ недель" начал делать пластические операции в 90-х годах, чтобы восстановить лицо после полученных на боксе травм. С тех пор внешность Рурка изменилась до неузнаваемости.  

("Просто чтобы помнили, как Микки Рурк выглядел раньше")

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Актер Микки Рурк
Актер Микки Рурк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.