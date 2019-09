Микки Рурк сделал пластику, после которой его перестали узнавать

Американский актер Микки Рурк удивил поклонников и телезрителей своей новой внешностью.

66-летний артист появился в ток-шоу "Доброе утро, Британия" 2 сентября, и фанаты его не узнали: после очередной пластической операции лицо звезды стало похожим на физиономию "разведенной тетушки по пути на девичник", метко подметили пользователи Сети.

"А ведь такой красавчик был в молодости", "Макияжа зачем столько. Он всегда был мужиком нормальным, да, неудачная пластика, но куда столько косметики", - написали пользователи Сети. (Орфография и пунктуация авторов сохранена – прим. ред.)

Звезда фильма "9 ½ недель" начал делать пластические операции в 90-х годах, чтобы восстановить лицо после полученных на боксе травм. С тех пор внешность Рурка изменилась до неузнаваемости.

Just a reminder of what Mickey Rourke used to look like.#MickeyRourke pic.twitter.com/hlUe0PLxU7