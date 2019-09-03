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Ляшко в домашних шортах украинизировал "Третье сентября"

21:38
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Желтый лист теперь летает по бульварам Киева, а не Москвы

Экс-кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной Рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко исполнил в караоке главный хит дня – "Третье сентября" Михаила Шуфутинского.
Песня "Третье сентября" Шуфутинского обрела смысл

Видео со своим кавером политик разместил в интернете. На кадрах видно, как Ляшко в футболке и домашних шортах душевно растягивает гласные, периодически не попадая в такт и ноты. Кроме того, экс-депутат решил немного "украинизировать" песню и произнес вместо "по бульварам Москвы" - "по бульварам Киева".

"Главное - от души", "Олег Валерьевич, сколько выпили?", "Святослав Вакарчук, берегись!", Олег Валерьевич, бросайте политику нахрен, в искусство ... будет круче 95 квартала", - поддержали Ляшко россияне и украинцы. (Орфография и пунктуация авторов сохранена – прим.ред.) 

В конце песни Ляшко обратился к подписчикам на украинском и пожелал им ценить каждый прожитый день.

Видео: Шуфутинский перевернулся

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