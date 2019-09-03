Отважный медвежонок из Калифорнии стал героем интернета

На видео животное пытается спасти своего сородича

Необычная спасательная операция попала в поле зрения камеры видеонаблюдения в Калифорнии, передает "ТВ Центр".

Всё произошло возле одного из мотелей на окраине города Кингс-Бич, куда пришло подкормиться семейство медведей-гризли - мама с двумя детьми. Один из медвежат умудрился провалиться в мусорный контейнер и не смог оттуда выбраться. Второй тут же поспешил на помощь брату. Сначала попытался дотянуться до крышки контейнера с ближайшего столба. Затем залез на спину маме и снова предпринял попытку вызволить пленника из ловушки, но безуспешно.

Трогательную сцену увидел проезжавший мимо полицейский. Он открыл крышку и опустил в мусорный контейнер лестницу, по которой медвежонок благополучно выбрался на свободу, после чего всё семейство покинуло место происшествия.