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Отважный медвежонок из Калифорнии стал героем интернета

22:36
  • вторник
  • 03 сентября 2019

На видео животное пытается спасти своего сородича

Необычная спасательная операция попала в поле зрения камеры видеонаблюдения в Калифорнии, передает "ТВ Центр".

Всё произошло возле одного из мотелей на окраине города Кингс-Бич, куда пришло подкормиться семейство медведей-гризли - мама с двумя детьми. Один из медвежат умудрился провалиться в мусорный контейнер и не смог оттуда выбраться. Второй тут же поспешил на помощь брату. Сначала попытался дотянуться до крышки контейнера с ближайшего столба. Затем залез на спину маме и снова предпринял попытку вызволить пленника из ловушки, но безуспешно.

Трогательную сцену увидел проезжавший мимо полицейский. Он открыл крышку и опустил в мусорный контейнер лестницу, по которой медвежонок благополучно выбрался на свободу, после чего всё семейство покинуло место происшествия. 

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