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Американский самолет-разведчик засекли у границ России

22:50
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Он более двух часов кружил у побережья Крыма

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon на протяжении нескольких часов изучали российскую границу в Черном море.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, дрон ВВС США в течение более шести часов курсировал у Крыма, к югу от Керченского пролива и близ побережья Краснодарского края. В районе Севастополя беспилотник  приближался к побережью полуострова на расстояние около 32 километров.

 

Разведку в Крыму также провел P-8A Poseidon. Самолет в течение более двух часов кружил к юго-западу от побережья полуострова. Он выполнял задание на высоте около шести тысяч метров.

Военные самолеты стран НАТО регулярно приближаются к российским границам в Балтийском море, Крыму и Краснодарском крае.

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