Мошенники стали имитировать голоса друзей для обмана банковских клиентов

Преступники выбирают состоятельных жертв

Заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев рассказал о самом распространенном виде хищений у банковских клиентов, а также о новом дорогостоящем способе обмана.

В 2018 году у банковских клиентов похитили 1,4 миллиарда рублей. В 97% случаев мошенники вводили граждан в заблуждение таким образом, чтобы те самостоятельно предоставили им доступ к деньгам. В последнее время злоумышленники стали реже работать с пожилыми людьми и переориентировались на экономически активных граждан 30-45 лет, причем 65% из них это женщины.

Артем Сычев рассказал, что сейчас наблюдается волна хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленники пишут друзьям пользователя с просьбой о финансовой помощи.

"Мы знаем о случаях, когда злоумышленник имитирует голос знакомого своей жертвы. Но это пока большая редкость, - цитируют Сычева "Известия". - Такой способ дорого стоит, и надо понимать, зачем вы это делаете, кому вы звоните. Если это и будет развиваться, то не против обычных граждан, а против собственников крупных компаний и в целом юридических лиц. Выход должен быть значительным, хищения нескольких сотен тысяч рублей не окупают такую операцию".