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Мошенники стали имитировать голоса друзей для обмана банковских клиентов

08:22
  • среда
  • 04 сентября 2019

Преступники выбирают состоятельных жертв

Заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев рассказал о самом распространенном виде хищений у банковских клиентов, а также о новом дорогостоящем способе обмана.  
Непрошенная помощь: раскрыта новая схема телефонного мошенничества

В 2018 году у банковских клиентов похитили 1,4 миллиарда рублей. В 97% случаев мошенники вводили граждан в заблуждение таким образом, чтобы те самостоятельно предоставили им доступ к деньгам. В последнее время злоумышленники стали реже работать с пожилыми людьми и переориентировались на экономически активных граждан 30-45 лет, причем 65% из них это женщины. 

Артем Сычев рассказал, что сейчас наблюдается волна хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленники пишут друзьям пользователя с просьбой о финансовой помощи. 

"Мы знаем о случаях, когда злоумышленник имитирует голос знакомого своей жертвы. Но это пока большая редкость, - цитируют Сычева "Известия". - Такой способ дорого стоит, и надо понимать, зачем вы это делаете, кому вы звоните. Если это и будет развиваться, то не против обычных граждан, а против собственников крупных компаний и в целом юридических лиц. Выход должен быть значительным, хищения нескольких сотен тысяч рублей не окупают такую операцию". 

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