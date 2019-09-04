В Приморье стартует Восточный экономический форум

На пленарном заседании выступит и президент России

В среду в столице Приморья стартует юбилейный Пятый Восточный экономический форум. Он проходит под девизом "Дальний Восток - горизонты развития", сообщает "ТВ Центр".

В деловую программу включены более 70 мероприятий, на которых будут обсуждаться проблемы и задачи современной экономики - как регионального, так и международного уровней. Участие в форуме примут более 8 тысяч человек из 65 стран.

Накануне во Владивосток прибыл Владимир Путин. Ожидается, что президент выступит на пленарном заседании и расскажет о планах по ускорению развития Дальнего Востока. В среду на полях форума глава российского государства проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который уже прибыл в столицу Приморья. В ходе встречи будет обсуждаться целый спектр вопросов двухстороннего сотрудничества, а также международная повестка.

Владимир Путин и Нарендра Моди начали совместное общение с посещения судостроительного комплекса "Звезда", где сейчас идет серьезная модернизация. В перспективе построенные на верфи корабли будут доставлять российскую нефть в разные страны мира, в том числе в Индию.