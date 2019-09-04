ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия предоставит ООН данные по авиаударам в Идлибе

09:10
  • среда
  • 04 сентября 2019

Многие обвинения в адрес сирийского правительства и российских сил - ложные

Москва готова представить ООН данные, опровергающие причастность России и Сирии к авиаударам по мирным жителям в Идлибе. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при международной организации Василий Небензя.
В Госдепе оправдались за удары по Идлибу

О создании специальной комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Сирии объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Речь идёт об авиаударах после подписания Россией и Турцией меморандума о стабилизации ситуации в зоне деэскалации "Идлиб" и прекращении огня, передает "ТВ Центр".

За расследование высказались представители 10 стран, входящих с Совет Безопасности ООН. Россия раскритиковала это решение. Во время пресс-конференции в Нью-Йорке Василий Небензя назвал обвинения в адрес Москвы ложью.

"Большинство обвинений в адрес сирийского правительства и российских ВКС - ложные. Например, не соответствуют действительности координаты якобы уничтоженных объектов. А там где, как сообщают, были удары, не обнаружено никаких разрушений",  - заявил Небензя.

Читайте также:
Новости по теме
Авиаудары в Идлибе
Авиаудары в Идлибе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.