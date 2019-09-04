Россия предоставит ООН данные по авиаударам в Идлибе

Многие обвинения в адрес сирийского правительства и российских сил - ложные

Москва готова представить ООН данные, опровергающие причастность России и Сирии к авиаударам по мирным жителям в Идлибе. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при международной организации Василий Небензя.

О создании специальной комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Сирии объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Речь идёт об авиаударах после подписания Россией и Турцией меморандума о стабилизации ситуации в зоне деэскалации "Идлиб" и прекращении огня, передает "ТВ Центр".

За расследование высказались представители 10 стран, входящих с Совет Безопасности ООН. Россия раскритиковала это решение. Во время пресс-конференции в Нью-Йорке Василий Небензя назвал обвинения в адрес Москвы ложью.

"Большинство обвинений в адрес сирийского правительства и российских ВКС - ложные. Например, не соответствуют действительности координаты якобы уничтоженных объектов. А там где, как сообщают, были удары, не обнаружено никаких разрушений", - заявил Небензя.