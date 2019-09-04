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Российские военные привезли сирийцам школьные принадлежности

09:17
  • среда
  • 04 сентября 2019

Всего передано порядка 500 комплектов

Начало учебного года в Сирии как символ новой мирной жизни. Сотрудники российского центра по примирению привезли школьникам восточного Алеппо ранцы и наборы канцелярских принадлежностей, всего около 500 комплектов, передает "ТВ Центр".

После окончания боевых действий в свои дома сейчас активно возвращаются беженцы. Собрать детей в школу многим не по карману, поэтому руководство учебного заведения обратилось за помощью к российским военным. В благодарность ученики подготовили праздничный концерт.

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