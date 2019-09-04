Полноценный блэкаут: украинцев предупредили о тяжелой зиме

Тем временем Киев занят абсурдными проектами

Украинцев грядущей зимой ждет масштабный блэкаут. Пока Киев занимается абсурдными проектами реэкспорта газа и создает у украинцев ложную иллюзию безопасности, Москва сокращает транзит через территорию Незалежной. Стране уже сейчас не хватает голубого топлива, чтобы восполнить все нужды ее энергосистемы, предупредил украинский экономист Алексей Кущ.

"Пока мы занимаемся абсурдом — реэкспортом из Люксембурга, Швейцарии, Польши, Чехии российского газа. Нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой", — заявил эксперт.

Экономист пояснил, что ни реэкспорт газа из Европы, ни планируемые поставки американского сжиженного природного газа через Польшу не исправят ситуацию. Все рассказы руководителей страны об обратном лишь создают у украинцев ложную иллюзию стабильности. Специалист подчеркивает, что импорт через Польшу – "небольшой страховочный трос", на который не стоит возлагать большие надежды, пишет Ura.ru.

Реально изменить положение дел, по мнению Куща, может лишь участие Украины в проекте нового Трансанатолийского газопровода TANAP, который идет из Азербайджана через территорию Турции, и совместного проекта Турции, Катара и Украины по поставкам СПГ в Одессу. Однако вероятность того, что власти предпримут усилия в этом направлении, очень мала – так что полноценного блэкаута Незалежной не избежать.