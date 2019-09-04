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Полноценный блэкаут: украинцев предупредили о тяжелой зиме

08:22
  • среда
  • 04 сентября 2019

Тем временем Киев занят абсурдными проектами

Украинцев грядущей зимой ждет масштабный блэкаут. Пока Киев занимается абсурдными проектами реэкспорта газа и создает у украинцев ложную иллюзию безопасности, Москва сокращает транзит через территорию Незалежной. Стране уже сейчас не хватает голубого топлива, чтобы восполнить все нужды ее энергосистемы, предупредил украинский экономист Алексей Кущ.
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"Пока мы занимаемся абсурдом — реэкспортом из Люксембурга, Швейцарии, Польши, Чехии российского газа. Нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой", — заявил эксперт.

Экономист пояснил, что ни реэкспорт газа из Европы, ни планируемые поставки американского сжиженного природного газа через Польшу не исправят ситуацию. Все рассказы руководителей страны об обратном лишь создают у украинцев ложную иллюзию стабильности. Специалист подчеркивает, что импорт через Польшу – "небольшой страховочный трос", на который не стоит возлагать большие надежды, пишет Ura.ru. 

Реально изменить положение дел, по мнению Куща, может лишь участие Украины в проекте нового Трансанатолийского газопровода TANAP, который идет из Азербайджана через территорию Турции, и совместного проекта Турции, Катара и Украины по поставкам СПГ в Одессу. Однако вероятность того, что власти предпримут усилия в этом направлении, очень мала – так что полноценного блэкаута Незалежной не избежать.

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