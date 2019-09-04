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Сможет ли Зеленский найти мирный выход из кризиса в Донбассе

09:43
  • среда
  • 04 сентября 2019

Ситуацию на Украине обсудили в программе "События. 25-й час"

Использует ли Владимир Зеленский поддержку Верховной Рады и правительства для урегулирования конфликта в Донбассе? Есть ли у главы государства инструменты для мирного выхода из кризиса? И будет ли достигнут прогресс на планируемой встрече нормандской четверки?

На вопросы Алексея Фролова в программе "События. 25-й час" ответил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Смягчение риторики присутствует, но это не значит, что отсутствуют милитаристские намерения. Как мы знаем, Украина – это страна, в которой слова с делом расходятся очень сильно. Поэтому, конечно, нужно дождаться тех шагов, который Зеленский будет предпринимать для урегулирования ситуации", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
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